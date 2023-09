Guasto in via Gori a Livorno. ASA al lavoro per la riparazione

Al momento la riparazione è in corso e, salvo imprevisti, i lavori termineranno intorno alle ore 13.30. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio di oggi

Intorno alle ore 14 del 15 settembre nella zona compresa tra viale Marconi e le vie del Fagiano, S. Gaetano e Gori si sono verificati dei disagi nell’erogazione dell’acqua a causa di un guasto di difficile individuazione. I tecnici di ASA sono stati impegnati tutto il pomeriggio per rilevare la perdita. Nonostante l’impiego di strumentazioni specialistiche e l’installazione di una nuova valvola per ridurre i disagi alle utenze, la perdita è stata individuata nella notte tra il 15 e il 16 settembre. Al momento la riparazione è in corso e, salvo imprevisti, i lavori termineranno intorno alle ore 13.30. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio di oggi.

Al ripristino dell’erogazione idrica potranno verificarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire col passare delle ore.

Condividi: