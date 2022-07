Guida al Bonus 200 euro, webinar del Comune giovedì 14 luglio

"BONUS 200,00 euro CARO ENERGIA. Chi ne ha diritto – Come e quando richiederlo". L'evento trasmesso sul canale YouTube Comune Livorno Live giovedì 14 luglio dalle 11 alle 12

E’ il tema di un webinar organizzato dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (Unione Provinciale di Livorno) insieme al Comune di Livorno per giovedì 14 luglio dalle 11 alle 12.

Intervengono:

• Gianfranco Simoncini, Assessore Comune di Livorno;

• Cinzia Guerrieri, Presidente Ancl UP Livorno, Consulente del Lavoro in Livorno;

• Pasquale Apice, Segretario Ancl UP Livorno, Consulente del Lavoro in Cecina;

• Gianluca Locatelli, membro Centro Studi Nazionale Ancl, Consulente del Lavoro in Livorno

L’evento potrà essere seguito sul canale YouTube Comune Livorno Live (https://www.youtube.com/channel/UCHkwlQ7gnCk4UxmTn2s4o0w/videos)

