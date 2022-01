Guida al corretto conferimento dei rifiuti per positivi e quarantene

Comune e AAMPS invitano i cittadini alla massima attenzione nel disfarsi dei rifiuti prodotti in casa

Il contenimento della diffusione del virus Covid-19 passa anche attraverso una gestione oculata dei rifiuti. Per questo AAMPS, in collaborazione con l’uff. Ambiente del Comune di Livorno, ha redatto una nuova mini-guida al corretto conferimento dei rifiuti prodotti dai cittadini nelle singole abitazioni. Il volantino in questione è rivolto ai cittadini risultati positivi al tampone o in quarantena obbligata e si troverà all’interno del kit “Covid-19” che gli operatori consegnano a domicilio ai cittadini indicati dall’ASL per la fruizione del servizio dedicato. Si tratta di un’operazione che mira a tutelare ulteriormente la salute dei cittadini così come quella dei lavoratori impegnati quotidianamente sul campo nella raccolta dei rifiuti.

SERVIZIO COVID-19

Guida al corretto conferimento dei rifiuti

Interrompi la differenziazione dei rifiuti prodotti in casa

Attiva esclusivamente la produzione di rifiuti indifferenziati

Utilizza il kit dedicato per disfarti dei rifiuti indifferenziati

Il servizio è attivo 2 volte alla settimana (i giorni sono indicati dall’operatore al momento della consegna del kit dedicato)

Il kit per il corretto conferimento

Sacchi neri piccoli

Sacchi neri grandi

Nastro adesivo

Come gettare i rifiuti

Indossa i guanti monouso (non forniti)

Inserisci uno dei sacchi neri piccoli in un altro sacco nero piccolo (ne rafforzi lo spessore)

Prendi i rifiuti e mettili nel sacco nero piccolo “rinforzato”

Sigilla il sacco nero piccolo con cura utilizzando il nastro adesivo

Inserisci i sacchi neri piccoli nel sacco nero grande

Sigilla il sacco nero grande con cura utilizzando il nastro adesivo

Esponi il sacco nero grande in verticale nel luogo e nei giorni/orari concordati con gli operatori

Attenzione

Avvolgi eventuali oggetti taglienti o pungenti con la carta avvalendoti anche del nastro adesivo

Non forzare il riempimento dei sacchi neri rischiandone un peso eccessivo e la rottura

Non effettuare le operazioni di conferimento dei rifiuti a mani nude

Inserisci i guanti usati in un sacco nero piccolo da esporre una volta riempito (ricorda che l’acquisto dei guanti mono-uso è a carico tuo)

Tieni lontano dai sacchi neri riempiti con i rifiuti eventuali animali da compagnia per evitare che lo aprano accidentalmente

I sacchi neri possono essere esposti in un’area pubblica solo nel momento in cui l’operatore si appresta al ritiro

Quando li hai finiti puoi chiedere all’operatore del “Servizio Covid-19” la fornitura di ulteriori sacchi neri piccoli o grandi

Chi non rispetta le disposizioni previste dal servizio di raccolta Covid-19 è sanzionabile ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 16/03/2020. Per informazioni sul servizio: call center 800-031.266 (da rete fissa), 0586/416.350 (da rete mobile), [email protected], www.aamps.livorno.it, pagina facebook (“AAMPS Livorno”).