Guida con il cellulare, la municipale rafforza i controlli

Sanzione di 165 € la prima volta e sospensione della patente da 1 a 3 mesi se si incorre nella stessa violazione per la seconda volta in due anni. La comandante: "Grazie anche alle nuove assunzioni di personale daremo nuovo impulso all'attività di presidio e controllo"

Al fine di favorire la sicurezza stradale e prevenire i sinistri, dal mese di marzo la Polizia Municipale ha attivato una campagna di prevenzione e controllo dedicata alla sicurezza stradale che prevede l’attuazione di posti di controllo e servizi mirati sul territorio il cui obiettivo principale sarà la verifica del rispetto delle norme di circolazione con un’attenzione particolare al corretto utilizzo dei telefoni cellulari, nel rispetto delle prescrizioni dell’art 173 del codice della strada. Troppo spesso infatti la distrazione è causa di sinistri stradali e, indubbiamente, una della cause di distrazione durante la guida è il non corretto utilizzo di dispositivi quali cellulari, tablet o cuffie sonore. “Nel corso del 2022 si è verificato un incremento dei sinistri stradali che hanno interessato il territorio comunale rispetto al 2021, per un totale di 1481 sinistri rilevati che hanno coinvolto 3210 persone. Grazie anche alle nuove assunzioni di personale, che hanno contribuito ad alleviare la nota carenza organica del Corpo – dichiara la Comandante Annalisa Maritan – è possibile dare nuovo impulso all’attività di presidio e controllo e rimodulare i servizi territoriali, cercando di prevedere una presenza maggiore sul territorio con un occhio sempre attento alla sicurezza stradale e alla tutela dell’utenza debole. Naturalmente il controllo mirato principalmente alla verifica del rispetto delle prescrizioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari non esaurisce, né potrebbe farlo, l’ambito di intervento della pattuglia che è comunque tenuta ad intervenire su qualsiasi criticità o violazione che rientri nelle proprie competenze istituzionali. I controlli mirati interesseranno le principali arterie cittadine e proseguiranno nel corso dell’anno”. La sanzione è di 165 € e, nel caso in cui il conducente incorra nella stessa violazione per la seconda volta in un periodo di due anni, è prevista anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Controllati 97 veicoli venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile – In aggiunta agli ordinari controlli stradali la Polizia Municipale ha organizzato venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile dei posti di controllo con personale in auto e in moto con apparecchi automatici per l’individuazione dei veicoli che circolano senza assicurazione o revisione. Sono stati controllati 97 veicoli in transito. Di questi 3 sono stati sequestrati per assenza di copertura assicurativa e 14 sospesi momentaneamente dalla circolazione per non aver effettuato la prevista revisione. Inoltre 1 cittadino peruviano è stato sanzionato in quanto titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, perché circolava sul territorio nazionale senza il permesso internazionale, ovvero la traduzione ufficiale, e 1 cittadino livornese è stato sanzionato per guida con apparecchio cellulare poiché non si era evidentemente accorto della presenza del posto di blocco ad alta visibilità. L’esito del controllo mostra la rilevanza del fenomeno della circolazione dei veicoli senza la RCA obbligatoria. In caso di incidente con veicolo non assicurato la parte lesa spesso vede sfumare, con grande senso di ingiustizia, il proprio diritto al risarcimento. Talvolta a causa dell’assenza di RCA il contendente cerca di sottrarsi alle proprie responsabilità allontanandosi dal luogo del sinistro e commettendo illecito penale di omissione di soccorso in caso di feriti o illecito amministrativo in caso di soli danni ai veicoli. Anche in caso di veicolo non revisionato e quindi senza la prescritta verifica preventiva dello stato ottimale dei dispositivi (frenata, dispositivi di illuminazione, stato ottimale della battistrada degli pneumatici) l’assicurazione potrebbe non pagare la controparte in caso di sinistro strale. La prima revisione deve essere svolta dopo 4 anni dell’immatricolazione, le successive ogni due. Il servizio con apparecchio automatico per l’individuazione dei veicoli in transito senza assicurazione sarà ripetuto. Dall’inizio dell’anno la Polizia Municipale ha posto sotto sequestro 127 veicoli privi di assicurazione.

