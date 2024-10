“Ha letto il post, mi ha descritto gli articoli comprati e le ho consegnato la busta”

“Ha letto il post, mi ha descritto gli articoli acquistati e le ho consegnato la busta”. Si è conclusa rapidamente in neanche un giorno e con un lieto fine lo storia (qui sotto trovate l’articolo di ieri) dello smarrimento di una busta contenente acquisti fatti in un negozio delle Fonti del Corallo e trovata dalla signora Giulia nel parcheggio coperto del centro commerciale. L’indomani, stamattina 5 ottobre, ha provveduto a consegnare la busta alla proprietaria che casualmente abita nella stessa via di Giulia.

L’articolo di ieri 4 ottobre

“Mi sembra una cosa normale. Almeno per me lo è. Ed è così che ho cresciuto i miei figli, cioè dando loro l’esempio”. A parlare è Giulia, che ringraziamo per la disponibilità, che oggi intorno alle 18.30 ha trovato una busta grande di carta contenente acquisti fatti in uno dei negozi del centro commerciale Le Fonti del Corallo a Porta a Terra, decidendo di adoperarsi subito per risalire al proprietario. “La busta era nel parcheggio coperto, per l’esattezza accanto ad un posto auto. Sembrava come appoggiata e dimenticata lì. Vorrei restituirla al legittimo proprietario”. Giulia la restituirà “a colei o colui che saprà indicarmi il contenuto e il relativo importo dato che all’interno ho trovato anche lo scontrino. Il pagamento credo sia stato fatto in contanti. Non ho trovato la ricevuta di un pagamento con carta attraverso il quale il negozio sarebbe potuto risalire a chi l’ha smarrita”. Per cercare di risalire al proprietario, Giulia ha pubblicato un post su Facebook spiegando l’accaduto e domani 5 ottobre provvederà anche ad informare il personale del negozio e il Punto Ascolto Ipercoop. Infine, nel caso in cui non venga reclamata nel giro di qualche settimana donerà il contenuto in beneficenza.

