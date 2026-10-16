“Ha sorretto un uomo rimasto ferito fino all’arrivo dei soccorsi”

La prontezza e la professionalità di una donna raccontate nella testimonianza di chi ieri sera, nel quartiere La Rosa, ha assistito alla scena

La sera di giovedì 15 ottobre, nel quartiere La Rosa, una donna si è distinta per la prontezza e la professionalità durante un’emergenza. Le condizioni dell’uomo apparivano preoccupanti. La donna, un’infermiera livornese, non ha esitato a intervenire, mettendosi al suo fianco e provvedendo a mantenerlo in una posizione di sicurezza. Ha fatto chiamare l’ambulanza comunicando ai soccorritori le condizioni dell’uomo, mentre rimaneva accanto a lui per prestargli assistenza. “Ha continuato a sostenere un uomo adulto”. Una storia che QuiLivorno.it raccoglie per dare spazio anche alle notizie capaci di raccontare il volto migliore della città: quello di chi si mette a disposizione degli altri con competenza e umanità.

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