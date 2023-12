“Hanno rischiato la propria vita per salvare una vita”

Il questore Stellino e il prefetto D'Attilio hanno voluto incontrare la stampa per ringraziare pubblicamente i poliziotti della squadra volanti che hanno salvato un ragazzo a Calignaia 👉 https://bitly.ws/3432u

“Hanno rischiato la propria vita per salvare una vita svolgendo il proprio dovere con sprezzo del pericolo. Dopo la notizia abbiamo ricevuto diverse mail di ringraziamento da parte dei cittadini. La bravura dei nostri poliziotti è saper calibrare l’azione in base a chi si ha davanti come nel caso di questo intervento, direi umano”. Il questore Stellino e il prefetto D’Attilio hanno voluto incontrare la stampa per ringraziare pubblicamente il poliziotto Thomas Gatto (quarto da sinistra) e gli altri poliziotti Gianfranco Pesola, Giuseppe Papeo, Lorenzo Ulivieri, Antonio Romanucci e Elena Pacini della squadra volanti della questura, diretta dal dirigente Alessio Del Gigia, che hanno salvato un ragazzo a Calignaia. 👉 https://bitly.ws/3432u

