Helèna convocata dall’Inter per un provino

Foto inviata dalla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità

Dalla Pro Livorno Sorgenti all’Aglianese, passando per il Livorno Women: talento, sacrificio e passione portano la giovanissima livornese ad un provino con un grande club

Ha iniziato a giocare a calcio quando aveva appena cinque anni. Da allora non si è più fermata, costruendo passo dopo passo un percorso fatto di impegno, determinazione e amore per questo sport. Protagonista è Helèna Giari, giovane calciatrice livornese, oggi tesserata con l’Aglianese, che nei primi giorni di maggio sarà a Milano per sostenere un provino con l’Inter, al Centro Sportivo Accademia Internazionale Calcio. Un’occasione importante, che rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro svolto in questi anni. La sua crescita sportiva è iniziata alla Pro Livorno Sorgenti per poi proseguire con il Livorno Women, realtà in cui ha potuto affinare tecnica e consapevolezza. Un percorso che non è passato inosservato: oltre all’Inter, anche altre società di primo piano hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Al momento, però, ogni eventuale prospettiva futura resta legata ai tempi della crescita: non avendo ancora compiuto 14 anni e vivendo in un’altra regione, non è possibile valutare trasferimenti. Resta comunque la soddisfazione per un traguardo già significativo, che premia anni di sacrifici e passione. E per una ragazza partita dai campi della propria città, questo è solo l’inizio di un sogno che continua a prendere forma.

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