“Heroes Football Club”, l’ultima fatica editoriale di Fulciniti

Il testo, pubblicato nel giorno dell'Epifania, raccoglie 130 profili di eroi calcistici dagli anni '70 ai 2000. L'autore: "Un Bignami che illumini i giovani e invogli alla lettura di un libro cartaceo"

Cinque anni dopo il successo di Spagna 82, il libro dedicato ai mondiali vinti dall’Italia di Paolo Rossi e Enzo Bearzot, il giornalista e scrittore Simone Fulciniti, torna sul mercato con un nuovo progetto editoriale consacrato al calcio romantico e ai suoi interpreti più carismatici. Il titolo dell’opera in questione è “Hereos Football Club”, e raccoglie ben 130 profili di campioni, divisi in due categorie: “classic” con le icone del periodo dalla fine dei ’70 all’inizio dei ’90 e “modern” che invece vede protagonista chi è sceso in campo tra la fine dei ’90 e la prima metà di 2000. Un viaggio nel tempo affascinante (213 pagine), alla scoperta di storie, aneddoti e gustosi dietro le quinte raccolti dall’autore in quasi un anno di lavoro, sulle ali di una grandissima passione. “Questo volume non ha alcuna velleità o presunzione – spiega Fulciniti- , nasce semplicemente dalla mia necessità di riportare alla luce calciatori straordinari, che da bimbo mi fecero esultare e battere forte il cuore. Spesso e volentieri parlando coi ragazzi che amano il “pallone”, mi accorgo che, per tanti di loro, nomi come Rummenigge, Platini, Junior, Zico, Zoff, Tardelli o Trevor Francis, solo per fare qualche esempio, sono totalmente sconosciuti. E questo mi sembra impossibile. Quindi ho deciso di scrivere una sorta di “Bignami”, veloce, coi tempi dei social per intendersi, col quale proverò a ottenere due traguardi precisi: illuminare e invogliare alla lettura di un volume cartaceo. Per questo il prezzo è il più basso possibile, 7 euro”.

Il libro è stato realizzato grazie all’aiuto di Giulia Bellaveglia (Millebattute), fondamentale nella seconda fase del percorso, e dell’artista Claudio Calvetti, che ha dipinto un meraviglioso Diego Maradona per l’immagine di copertina. “Chiaramente, un’altra platea alla quale mi auguro di aver fatto un regalo, è quella dei più grandicelli, gli ultracinquantenni, che si ritroveranno nelle atmosfere vissute nei giorni migliori”.

Una lista che si allunga. “Per me, si tratta della settima avventura editoriale, e sono in pole position per altre due già commissionate per il 2025. Sono reduce dal mio più grande “trionfo” personale in questo senso, con le tantissime copie vendute per La banda di Modì, un romanzo breve ambientato a Livorno, uscito nel 2022″.

“Heroes Football Club” è disponibile sulla piattaforma Amazon dal giorno di Befana. “Ho già diverse richieste per la prima presentazione ufficiale che, come sempre, avrà luogo in città – conclude l’autore -. Appena possibile la comunicherò. Spero che questo mio scritto venga apprezzato e riesca almeno in parte a raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato. Ma, comunque vada, sarò un uomo felice”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©