Hinge, concluso il progetto della Provincia sul tema della mobilità dolce

L'iniziativa, finanziata dalla Germania e inserita nel prestigioso programma europeo European Climate Initiative (Euki), ha l’obiettivo di promuovere l’intermodalità della bicicletta con il trasporto pubblico e agire, di conseguenza, sul tema della decarbonizzazione e della riduzione dell’inquinamento atmosferico. Coinvolte Livorno provincia, Brasov County per la Romania e Vas County per l’Ungheria

di Giulia Bellaveglia

Hinge è il nome dell’importante progetto, finanziato dalla Germania e inserito nel prestigioso programma europeo European Climate Initiative (Euki), con l’obiettivo di promuovere l’intermodalità della bicicletta con il trasporto pubblico e agire, di conseguenza, sul tema della decarbonizzazione e della riduzione dell’inquinamento atmosferico. Tantissime le attività svolte all’interno dell’iniziativa tra buone pratiche e sostegno alla cooperazione interregionale, realizzate a Livorno provincia per l’Italia, a Brasov County per la Romania e a Vas County per l’Ungheria. Il percorso complessivo è stato presentato negli spazi della Provincia di Livorno nella mattina di mercoledì 29 novembre attraverso una conference call a cui hanno preso parte anche tutti gli altri attori europei dell’iniziativa. “Un piano d’azione – spiega l’architetto del servizio Europa e pianificazione Michela Chiti – basato su alcune categorie di intervento principali individuate con delle azioni pilota di buone pratiche svolte in precedenza. Come ente ci siamo occupati delle possibili interazioni con il trasporto pubblico locale, un aspetto prioritario per quanto riguarda il nostro lavoro. Ci siamo interrogati sul come un cittadino che magari ha problemi motori non gravi che gli consentono comunque di usare la bicicletta per un breve periodo di tempo e di tragitto, potesse farlo caricando il proprio mezzo sull’autobus”. Nell’ambito del piano, anche alcune nozioni educative rispetto a pedoni, velocipedi e veicoli. “Abbiamo provato – prosegue Chiti – a mettere in evidenza il fatto che anche i pedoni o le biciclette possano avere una priorità in strada, e non soltanto le automobili com’è invece più facile pensare. L’intero progetto si è comunque mosso nell’ottica di integrazione con altre attività che ci riguardano, quali ad esempio i promoter dell’Interreg Europe o le green community, finanziate con i fondi Pnrr dello scorso anno. Il tutto per un solo obiettivo: quello del rafforzamento dei percorsi di mobilità dolce”.

