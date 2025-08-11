“Ho urlato Scendete, scendete, scendete tre volte”
Claudia, che ringraziamo per la disponibilità
Volontaria Svs dal 1979, la donna racconta i momenti concitati vissuti stamattina in via San Carlo dove è scoppiato un incendio: "Salviamoci la vita ho detto ai vicini. Le fiamme erano vive"
“Ero in casa quando, prima, ho sentito gridare e poi affacciandomi ho visto le fiamme vive, arancioni”. A parlare, raccontando i momenti concitati vissuti stamattina in via San Carlo dove è scoppiato un incendio, è Claudia, volontaria Svs dal 1979 che ringraziamo per la disponibilità. “Le fiamme fuoriuscivano da una finestra poi, forse sospinte dal vento, si sono spostate interessando la finestra adiacente”. Abitando vicino, la donna è scesa in strada con il cellulare ed è stata tra le prime, se non la prima, a chiamare i soccorsi. Nel frattempo ha fatto quello che poteva fare in quel momento: “Ho urlato a chi era affacciato alla finestra di scendere: “Scendete, scendete, scendete” tre volte. A tutti”. In molti a quel punto, rendendosi conto della situazione di pericolo, hanno lasciato la propria abitazione: “Qualche vicino – ricorda Claudia – ha risposto: prendo alcune cose e scendo. No, no salviamoci la vita ho risposto”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.