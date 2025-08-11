“Ho urlato Scendete, scendete, scendete tre volte”

Volontaria Svs dal 1979, la donna racconta i momenti concitati vissuti stamattina in via San Carlo dove è scoppiato un incendio: "Salviamoci la vita ho detto ai vicini. Le fiamme erano vive"

“Ero in casa quando, prima, ho sentito gridare e poi affacciandomi ho visto le fiamme vive, arancioni”. A parlare, raccontando i momenti concitati vissuti stamattina in via San Carlo dove è scoppiato un incendio, è Claudia, volontaria Svs dal 1979 che ringraziamo per la disponibilità. “Le fiamme fuoriuscivano da una finestra poi, forse sospinte dal vento, si sono spostate interessando la finestra adiacente”. Abitando vicino, la donna è scesa in strada con il cellulare ed è stata tra le prime, se non la prima, a chiamare i soccorsi. Nel frattempo ha fatto quello che poteva fare in quel momento: “Ho urlato a chi era affacciato alla finestra di scendere: “Scendete, scendete, scendete” tre volte. A tutti”. In molti a quel punto, rendendosi conto della situazione di pericolo, hanno lasciato la propria abitazione: “Qualche vicino – ricorda Claudia – ha risposto: prendo alcune cose e scendo. No, no salviamoci la vita ho risposto”.

