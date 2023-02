Hoasy, il futuro dei 4 dipendenti al centro di un incontro in Comune

L'assessore Simoncini ha incontrato la Filcams Cgil e i titolari dell'attività: "La proprietà si è detta disponibile a valutare eventuali proposte per un passaggio dell'attività. L'auspicio adesso è che qualche imprenditore si faccia avanti per rilevare l'attività"

La vicenda della chiusura di Hoasy, lo storico negozio specializzato nel surf e nello skate è stata oggetto, il 13 febbraio, di un incontro tra l’Amministrazione Comunale, la Filcams Cgil e i titolari dell’attività. Presenti l’assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini per il Comune di Livorno mentre per l’organizzazione sindacale c’erano Fabrizia Brogi e Michele Rossi. “Abbiamo vagliato la disponibilità da parte dei titolari – dichiara Gianfranco Simoncini assessore al Lavoro in un comunicato del Comune – rispetto alla possibilità di favorire il passaggio dell’attività economica ad altri imprenditori con la possibilità di utilizzare il marchio storico. Da parte sua la proprietà si è detta disponibile a valutare eventuali proposte per un passaggio dell’attività, mostrandosi anche favorevole all’utilizzo, durante le eventuali trattative, degli strumenti di tutela per i lavoratori. L’auspicio adesso è che qualche imprenditore si faccia avanti per rilevare l’attività. Titolari, Amministrazione Comunale e Filcams Cgil – aggiunge Simoncini – sono disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie a poter chiudere questa vicenda in modo positivo per i quattro dipendenti”.

