I cani de “La cuccia del bosco” allo stadio in cerca di adozione

L’Amministrazione comunale e l’Unione Sportiva Livorno 1915, su proposta della Garante degli Animali del Comune di Livorno Elisa Amato e con il canile comunale “La cuccia nel bosco”, lanciano un’iniziativa per sensibilizzare i cittadini ad adottare gli amici a quattro zampe del canile.

Domenica 10 aprile, in occasione della partita Us Livorno-Ponsacco, valida come 25esima giornata del campionato di Eccellenza Toscana girone B, allo stadio Armando Picchi saranno presenti alcuni cani del canile comunale.

Gli amici a quattro zampe faranno un giro di campo prima della partita, intorno alle 14.30, e accompagneranno i calciatori amaranto a metà campo per il fischio d’inizio, fissato alle 15.

Questa iniziativa, con lo slogan “Apri il tuo cuore, vieni a trovarli e adottali”, segna l’avvio di una collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Unione Sportiva Livorno 1915 e il mondo animale, a partire proprio dal canile comunale.

“Siamo felici di questa fattiva collaborazione con Unione Sportiva Livorno 1915 e del sostegno propositivo della Garante degli Animali – commenta la vicesindaca Libera Camici con delega alla Tutela Animali. “Il Comune di Livorno è fortemente impegnato sul tema delle adozioni, e sono tanti i cani che in questi ultimi anni hanno trovato casa, grazie al lavoro dell’Ufficio Tutela animali, del gestore del canile e di tutte le associazioni che collaborano con il canile municipale”

“I canili – sottolinea la Garante degli Animali Elisa Amato – devono essere un luogo di passaggio, un luogo dove i nostri amici a quattro zampe che vi entrano abbiano la possibilità di essere aiutati a trovare velocemente una sistemazione definitiva. Importante è quindi promuovere le adozioni anche dei cani adulti: una scelta d’amore e un aiuto per consentire loro di riappropriarsi di una vita dignitosa in una casa, in una famiglia che gli dia affetto e sicurezza”.

Per informazione su come adottare i cani del canile municipale:

Ufficio Tutela Animali Via dell’Ecologia 2 località Vallin Buio

E-mail: [email protected]

Tel.: 0586 820350 – 0586 820351 – 333-6115042 (attivo in orario d’ufficio)

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì e Venerdì 9.00 – 13.00 / Martedì e Giovedì 15.30 – 17.30

Canile municipale “La cuccia nel bosco”

Operatore di turno 3661989783, Referente di Canile al numero 3339707752 .

Il Canile è aperto al pubblico su appuntamento tutti i giorni compreso i festivi con il seguente orario: dal lunedi al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Domenica e festivi dalle 9.00 alle 13.00.