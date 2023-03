I carabinieri celebrano a Montenero il precetto pasquale

L’8 marzo, alle ore 10:30, nella suggestiva cornice del Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero, l’Arma di Livorno ha celebrato il Precetto Pasquale, con una Santa Messa officiata dal Cappellano Capo della Legione Carabinieri Toscana, don Pietro Folino Gallo, alla presenza di Don Luca Giustarini Priore del Santuario di Montenero. Alla presenza del Comandante della 2^ Brigata Mobile, Generale di Brigata Stefano Iasson e del Comandante Provinciale di Livorno, Colonnello Piercarmine Sante Sica, alla funzione religiosa ha partecipato una folta rappresentanza di carabinieri in servizio ed in congedo, sia dell’Arma territoriale che della 2^ Brigata Mobile. Numerosi anche i fedeli civili che hanno condiviso questo momento solenne con la Benemerita. Presenti anche la sig.ra Paola Coen Gialli, vedova del Sottotenente Enzo Fregosi, caduto a Nassiriya e Medaglia d’Oro al merito della Pubblica Sanità, e la sig.ra Paola Ciardi, figlia del Capitano Giotto Ciardi, Medaglia d’Oro al Valor Militare. A conclusione della Santa Messa, il Gen. Iasson ha preso la parola ringraziando per la partecipazione tutti i convenuti. Ha sottolineato l’importanza, oggi più che mai, di mantenere saldi i valori profondi che contraddistinguono da sempre il Carabiniere e che lo rendono la “persona per bene” cui la collettività può guardare con fiducia.

