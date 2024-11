I carabinieri presentano il calendario 2025

Alla presenza del comandante provinciale e del comandante del nucleo investigativo sono stati presentati i prodotti editoriali dell’Arma edizione 2025 a tema “I carabinieri e i giovani”: il calendario storico, il calendario da tavolo, il planning da tavolo e l’agenda

Alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, Col. Piercarmine Sica e del Comandante del Nucleo Investigativo, Magg. Guido Cioli, sono stati presentati i prodotti editoriali dell’Arma dei Carabinieri edizione 2025: il Calendario Storico, il Calendario da tavolo, il Planning da tavolo e l’Agenda. “I Carabinieri e i giovani” è il tema che contraddistingue il calendario 2025 dell’Arma, un ritrovato e rinnovato rapporto comunicativo con le giovani generazioni, patrimonio e investimento per il futuro della società e del Paese, costruito in forma di corrispondenza epistolare tra un Maresciallo dei Carabinieri e suo figlio. Dialogo su temi di attualità quali legalità e inclusione, nell’ottica di una continuità dei valori fondanti dell’Arma e del Carabiniere da trasmettere in eredità a coloro che, più di tutti, hanno la potenzialità di contribuire al miglioramento della collettività.

Condividi:

Riproduzione riservata ©