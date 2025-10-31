I carabinieri ricordano la tragedia aerea di 25 anni fa a Capraia

Prima la cerimonia alla caserma Generale G. Amico con la deposizione di un cuscino di fiori alla lapide commemorativa, poi a San Jacopo in Acquaviva il lancio in mare di un cuscino di fiori e la messa

Il 30 ottobre i carabinieri di Livorno hanno commemorato le otto vittime del disastro aereo avvenuto a Capraia il 30 ottobre 2000 alle 21.30 circa quando un elicottero dell’Arma precipitò in mare poco dopo il decollo causando la morte delle 8 persone a bordo: 7 Carabinieri e un agente della Polizia Municipale. La cerimonia si è svolta nella caserma “Generale G. Amico” con la deposizione di un cuscino di fiori alla lapide commemorativa, alla presenza dei familiari delle vittime e delle autorità tra cui il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, il Generale di Brigata Pierluigi Solazzo e il Comandante Provinciale di Livorno colonnello Gabriele Gainelli. Successivamente, sulla banchina di San Jacopo in Acquaviva è stato lanciato un cuscino di fiori in mare, seguito dalla celebrazione della messa in suffragio nella chiesa omonima.

