I compagni di squadra dedicano a Cicce la vittoria del prestigioso torneo

La squadra ha indossato la maglia dedicata a Diego Norfini (con il nome ‘Cicce’ all’altezza del cuore) anche durante le premiazioni. Con un calcio piazzato realizzato da Pietro Celi all’ultimo secondo della finale, l'under 18 Unicusano Livorno Rugby ha vinto il Memorial Lorenzo Sebastiani che ha visto la partecipazione di otto delle migliori squadre nazionali della categoria

Quel decisivo calcio piazzato realizzato da Pietro Celi all’ultimo secondo della finale è un chiaro segno del destino: Diego ‘Cicce’ Norfini, il 17enne pilone livornese tragicamente scomparso nel pomeriggio dello scorso martedì 13 agosto è sempre presente ed è a fianco dei suoi compagni. Quel penalty ha consentito all’Unicusano Livorno Rugby under 18 di superare, 19-18, i pari età del Rovigo e di trionfare nell’edizione 2024 del Memorial Lorenzo Sebastiani, l’evento con al via otto delle migliori squadre nazionali della categoria (squadre destinate a lottare per il vertice del campionato giovanile èlite, il torneo che mette in palio il titolo tricolore giovanile più importante). Il Memorial è stato perfettamente organizzato sul ‘Centi Colella’ di L’Aquila, dagli ‘Amici di Lorenzo’ ed è stato dedicato a Lorenzo Sebastiani, il pilone aquilano scomparso a neppure 19 anni il 6 aprile 2019, vittima del tremendo terremoto che colpì in quella maledetta notte l’Abruzzo. Significativo che il premio di miglior pilone del torneo sia stato tributato a Norfini. Significativo che il tifo degli aquiliani presenti, in occasione della finale e non solo della finale, sia stato tutto per i biancoverdi: la squadra labronica, composta da elementi nati negli anni 2006, 2007 e 2008, ha realmente gettato il cuore oltre l’ostacolo, per rendere omaggio all’amico prematuramente scomparso. La squadra livornese – ‘Gente di mare’, composta da atleti con il pelo sullo stomaco – ha fortemente voluto il successo al prestigioso torneo di inizio stagione, un successo solo sfiorato un anno fa, nella finale disputata sempre con Rovigo. L’evento si è snodato in questo ultimo fine settimana del mese di settembre. Nella prima giornata, sabato 28, i biancoverdi, impegnati nel girone 2, hanno dapprima superato le realtà locali del Rugby Experience School 2 e della Polisportiva L’Aquila per poi liquidare le Fiamme Oro Roma. Poi, domenica, le fortissime emozioni – indescrivibili a parole – della finale con il Rovigo. Per i labronici un’affermazione meritata e commovente. Squadra biancoverde capace di sciorinare un gioco efficace, arioso, a tutto campo, decisamente brillante, secondo quelle che sono le tradizioni proprie del club delle ‘Tre Rose’, nato nel lontano 1931 e capace di fornire, senza soluzioni di continuità, giocatori alle varie rappresentative azzurre. Per certi versi rinverdite, all’ombra del Gran Sasso, le indimenticabili ed accese sfide degli anni ‘90 tra i biancoverdi tirrenici e i neroverdi aquilani. I livornesi hanno indossato la maglia dedicata a Diego Norfini (in evidenza il nome ‘Cicce’ all’altezza del cuore), anche durante le premiazioni. L’Unicusano è risultata la squadra migliore in attacco, la squadra migliore in difesa e si è aggiudicata il premio di miglior giocatore dell’evento: il più forte atleta dell’intensa due giorni abruzzese è risultato il pilone dei labronici, classe 2007, Leonardo Tosi, uno dei tanti elementi del sodalizio nel mirino dei tecnici nazionali. Un fine settimana nel quale si sono racchiusi, in poche ore, i veri valori del rugby e nel quale ‘Cicce’ è stato l’uomo in più. Questi i 22 giocatori biancoverdi primi classificati in questa splendida 13° edizione del Memorial Sebastiani: Brasini, De Rossi, Tosi, Bernini, Mannucci, Marianelli, Marchi, Pirrone G., D’Ammando, Celi, Casini, Bianchi (cap.), Taratufolo, Lottini, Isozio, Pirrone P., Stefanini, Isolani, Cannone, Giusti, Orlandi. L’allenatore è Luca Isozio, coadiuvato dallo staff composto anche da Simone Baldi, Antonio Tangredi e Francesca Argelassi. A L’Aquila, biancoverdi seguiti anche dal director of rugby dell’Unicusano, Gianluca Guidi.

