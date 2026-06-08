I Dai e Dai tornano da protagonisti, vittoria all’esordio per i campioni livornesi

Immagine tratta dalla puntata dell'8 giugno

Presentati da Pino Insegno come una delle squadre più forti della storia recente del game show, Marco, Simone e "Mario" hanno emozionato il pubblico ripercorrendo la loro straordinaria avventura del 2023. Dopo il video celebrativo e il racconto del loro legame con il programma, i "Dai e Dai" hanno conquistato subito la vittoria, confermando intesa, preparazione e spirito da campioni

La presentazione ha ripercorso le tappe di una delle squadre più amate e vincenti del programma: “Preparazione certosina in leggerezza toscana. La miscela che ha decretato il successo di questi tre inossidabili amici di Livorno che nel 2023, per un intero mese, hanno dominato Reazione a Catena”. Il conduttore ha poi ricordato alcuni dei loro numeri più impressionanti: quasi 500 parole indovinate nell'”Intesa Vincente”, la doppia cifra come marchio di fabbrica e la capacità di conquistare ben due Tornei dei Campioni grazie a tecnica, intuizioni e una sintonia fuori dal comune. Dopo il video celebrativo, l’emozione è stata palpabile. “Avevamo 14 anni la prima volta che abbiamo visto Reazione a Catena. Pensare di essere qui e di giocare con le squadre più forti è qualcosa di straordinario”, hanno raccontato Marco, Simone e Mario. L’emozione, però, ha lasciato presto spazio alla loro proverbiale bravura. Il trio ha infatti conquistato la vittoria nella puntata d’esordio, confermando ancora una volta le qualità che li hanno resi protagonisti indiscussi dell’edizione 2023. Una partenza da campioni per il trio livornese, che dimostra di non aver perso né l’intesa né la voglia di stupire. E come dice il loro motto, diventato ormai celebre tra i fan del programma: “Non mollare mai”. 🔥 Il ritorno dei “Dai e Dai” è ufficialmente iniziato. E il loro viaggio continua.

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