I dai e dai vincono la finale, il trio livornese campione di Reazione a catena

Stasera Simone Costagliola, Simone Mariottini e Marco Voir hanno praticamente fatto vedere di non avere punti deboli indovinando persino i ritornelli, solitamente il loro punto debole, dei due brani delle catene musicali. E alla fine per la cronaca hanno vinto anche l'ultima catena portandosi a casa, oltre alla coppa, anche 89.875 €. Bravi ragazzi, orgogliosi di voi! "La cosa più importante, il sigillo, di tutto ciò è la nostra amicizia. Siamo contentissimi e commossi"

“Orgogliosissimi di disputare la finale con le Volta pagina”. Lo hanno detto i dai e dai in apertura di puntata. Una attesissima puntata che i livornesi Simone Costagliola, Simone Mariottini e Marco Voir, per l’occasione tutti in giacca blu (domanda: una scelta o una coincidenza?), l’hanno vinta laureandosi così campioni. Anzi, a questo punto, campionissimi potendo vantare già la vittoria dell’edizione 2023 del quiz di Rai 1. Stasera hanno praticamente fatto vedere di non avere punti deboli indovinando persino i ritornelli, solitamente il loro punto debole, dei due brani delle catene musicali: sesso e samba (qui hanno persino improvvisato il balletto della canzone di Tony Effe e Gaia) e Figli delle stelle. Hanno poi indovinato la prima zip da 15.000 €, mancando la seconda, portando il montepremi a 90.000 € ma riscattandosi subito dopo vincendo il gioco successivo, Zot. Alla fine all’intesa vincente hanno indovinato 12 parole contro le 9 indovinate dalle fortissime Volta pagina. Vittoria dell’intesa vincente con brivido quando i dai e dai sono tornati a zero, dopo due parole azzeccate, dopo aver pronunciato una parola contenuta in quella da indovinare. Che tensione. Pino Insegno ha consegnato loro la coppa: la coppa dei campioni dei campioni come l’ha definita il conduttore. Orgogliosi di voi ragazzi! Per la cronaca: hanno vinto anche l’ultima catena portandosi a casa 89.875 €. “E’ stata una rivincita rispetto allo scorso anno quando il montepremi non lo abbiamo vinto – commenta a caldo Simone Costagliola a nome del gruppo, che ringraziamo per la disponibilità – Ma la cosa più importante, il sigillo, di tutto ciò è la nostra amicizia. Siamo contentissimi e commossi”.

I dai e dai volano in finale a Reazione a catena

I dai e dai volano in finale a Reazione a catena battendo stasera, per 10-3, Le amiche in onda all’intesa vincente con un siparietto sulla parola “tedoforo”. Il conduttore Pino Insegno non ha potuto dare il punto al trio perché pur avendo indovinato la parola, Simone Mariottini non è riuscito a pronunciarla correttamente provocando qualche goliardica risata in studio e tra i suoi compagni di squadra. Dunque, un’altra partita straordinaria per i dai e dai (Simone Costagliola, Simone Mariottini detto Mario e Marco Voir) che hanno dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, tutta la loro preparazione. E ora più che mai non ci resta, come abbiamo già avuto modo di dire, che incrociare le dita e fare il tifo per i “nostri” ragazzi.

La semifinale del 30 ottobre

I dai e dai vincono la puntata di stasera di Reazione a catena e accedono alla semifinale del torneo. Decisivo per la vittoria finale sulle Blondie è stato aver indovinato due zip, una da 15.000 € e l’altra da 20.000 €, che ha permesso al trio livornese di presentarsi all’ultimo gioco, l’intesa vincente, con un montepremi di 98.000 €. I “nostri” ragazzi hanno poi vinto anche l’intesa vincente indovinando 8 parole e totalizzando 136.000 € per l’ultima catena.

Reazione a catena, i dai e dai sono tornati (articolo del 29 ottobre)

Ve li ricordate? Loro sono Simone Costagliola, Simone Mariottini detto Mario e Marco Voir e insieme formano I dai e dai, il trio di concorrenti livornesi di Reazione a catena divenuti famosi l’estate scorsa, prima, per essere stati i campioni del quiz di Rai 1 per 27 puntate e poi per aver vinto il torneo dei campioni di Reazione a Catena. Ebbene, i tre amici livornesi sono tornati. Due giorni fa durante una puntata Marco Liorni, insieme a Pino Insegno, ha annunciato il loro ritorno. Oggi, 30 ottobre, giocheranno quindi la loro prima partita del torneo chiamato La sfida dei campioni che vede in gara i campioni di questa edizione e della edizione precedente per un totale di 8 squadre tra cui, appunto I dai e dai. Che di fatto, quindi, sono chiamati a difendere il titolo conquistato nel 2023. “L’esperienza dello scorso anno ce la porteremo nel cuore per sempre così come l’affetto dei livornesi e poterla ripetere è fantastico – spiega Simone Costagliola, che ringraziamo per la disponibilità – a nome del gruppo – e poterla ripetere è fantastico. Non ci abbiamo pensato un attimo a dire di sì. Siamo emozionatissimi, speriamo di riprendere subito il ritmo augurandoci di riportare Livorno a vincere”. Allora non resta che incrociare le dita e fare il tifo per loro.

