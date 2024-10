I dai e dai vincono la puntata e accedono alla semifinale

I dai e dai vincono la puntata di stasera di Reazione a catena e accedono alla semifinale del torneo. Decisivo per la vittoria finale sulle Blondie è stato aver indovinato due zip, una da 15.000 € e l’altra da 20.000 €, che ha permesso al trio livornese di presentarsi all’ultimo gioco, l’intesa vincente, con un montepremi di 98.000 €. I “nostri” ragazzi hanno poi vinto anche l’intesa vincente indovinando 8 parole e totalizzando 136.000 € per l’ultima catena.

Reazione a catena, i dai e dai sono tornati (articolo del 29 ottobre)

Ve li ricordate? Loro sono Simone Costagliola, Simone Mariottini detto Mario e Marco Voir e insieme formano I dai e dai, il trio di concorrenti livornesi di Reazione a catena divenuti famosi l’estate scorsa, prima, per essere stati i campioni del quiz di Rai 1 per 27 puntate e poi per aver vinto il torneo dei campioni di Reazione a Catena. Ebbene, i tre amici livornesi sono tornati. Due giorni fa durante una puntata Marco Liorni, insieme a Pino Insegno, ha annunciato il loro ritorno. Oggi, 30 ottobre, giocheranno quindi la loro prima partita del torneo chiamato La sfida dei campioni che vede in gara i campioni di questa edizione e della edizione precedente per un totale di 8 squadre tra cui, appunto I dai e dai. Che di fatto, quindi, sono chiamati a difendere il titolo conquistato nel 2023. “L’esperienza dello scorso anno ce la porteremo nel cuore per sempre così come l’affetto dei livornesi e poterla ripetere è fantastico – spiega Simone Costagliola, che ringraziamo per la disponibilità – a nome del gruppo – e poterla ripetere è fantastico. Non ci abbiamo pensato un attimo a dire di sì. Siamo emozionatissimi, speriamo di riprendere subito il ritmo augurandoci di riportare Livorno a vincere”. Allora non resta che incrociare le dita e fare il tifo per loro.

