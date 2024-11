I dai e dai volano in finale a Reazione a catena

I dai e dai volano in finale a Reazione a catena battendo stasera, per 10-3, Le amiche in onda all’intesa vincente con un siparietto sulla parola “tedoforo”. Il conduttore Pino Insegno non ha potuto dare il punto al trio perché pur avendo indovinato la parola, Simone Mariottini non è riuscito a pronunciarla correttamente provocando qualche risata in studio e tra i suoi compagni di squadra. Dunque un’altra partita straordinaria per i dai e dai (Simone Costagliola, Simone Mariottini detto Mario e Marco Voir) che hanno dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, tutta la loro preparazione. E ora più che mai non ci resta, come abbiamo già avuto modo di dire, che incrociare le dita e fare il tifo per i “nostri” ragazzi.

Semifinale

I dai e dai vincono la puntata di stasera di Reazione a catena e accedono alla semifinale del torneo. Decisivo per la vittoria finale sulle Blondie è stato aver indovinato due zip, una da 15.000 € e l’altra da 20.000 €, che ha permesso al trio livornese di presentarsi all’ultimo gioco, l’intesa vincente, con un montepremi di 98.000 €. I “nostri” ragazzi hanno poi vinto anche l’intesa vincente indovinando 8 parole e totalizzando 136.000 € per l’ultima catena.

Reazione a catena, i dai e dai sono tornati (articolo del 29 ottobre)

Ve li ricordate? Loro sono Simone Costagliola, Simone Mariottini detto Mario e Marco Voir e insieme formano I dai e dai, il trio di concorrenti livornesi di Reazione a catena divenuti famosi l’estate scorsa, prima, per essere stati i campioni del quiz di Rai 1 per 27 puntate e poi per aver vinto il torneo dei campioni di Reazione a Catena. Ebbene, i tre amici livornesi sono tornati. Due giorni fa durante una puntata Marco Liorni, insieme a Pino Insegno, ha annunciato il loro ritorno. Oggi, 30 ottobre, giocheranno quindi la loro prima partita del torneo chiamato La sfida dei campioni che vede in gara i campioni di questa edizione e della edizione precedente per un totale di 8 squadre tra cui, appunto I dai e dai. Che di fatto, quindi, sono chiamati a difendere il titolo conquistato nel 2023. “L’esperienza dello scorso anno ce la porteremo nel cuore per sempre così come l’affetto dei livornesi e poterla ripetere è fantastico – spiega Simone Costagliola, che ringraziamo per la disponibilità – a nome del gruppo – e poterla ripetere è fantastico. Non ci abbiamo pensato un attimo a dire di sì. Siamo emozionatissimi, speriamo di riprendere subito il ritmo augurandoci di riportare Livorno a vincere”. Allora non resta che incrociare le dita e fare il tifo per loro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©