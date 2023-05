I Delitti del Barlume 11, aperti i casting per attori e attrici

Foto tratta dalla Pagina Fb Ufficiale della Serie Tv

Come si legge sul sito di Toscana Film Commission, l’annuncio è rivolto esclusivamente a candidati attori e non a candidati figurazioni. Le riprese sono previste tra giugno e settembre all'Elba

Per la nuova stagione de I delitti del BarLume, prodotta da Palomar e diretta da Roan Johnson e Milena Cocozza, si cercano attori e attrici di diversi profili, tra i 30 ed i 75 anni. Gli interessati possono inviare la propria candidatura, allegando due foto ed il curriculum vitae, all’indirizzo mail: [email protected] E’ prevista la retribuzione come da CCNL. Come si legge sul sito di Toscana Film Commission l’annuncio è rivolto esclusivamente a candidati attori e non a candidati figurazioni. Le riprese sono previste tra giugno e settembre all’Elba.

Condividi: