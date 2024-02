I delitti del BarLume 12, aperti i casting della nuova stagione

Si cercano uomini e donne (maggiorenni) toscani e non. E, in particolare, fa sapere la produzione, uomini e donne con lineamenti asiatici che parlino il dialetto toscano (anche alla prima esperienza)

Per la dodicesima stagione della fortunata serie televisiva Sky “I delitti del BarLume“, girata in Toscana e prodotta da Sky Studios e Palomar, è attivo un casting finalizzato alla ricerca di attori e figurazioni speciali. Si cercano uomini e donne (maggiorenni) toscani e non. E, in particolare, uomini e donne con lineamenti asiatici che parlino il dialetto toscano (anche alla prima esperienza).

COME CANDIDARSI

Tramite email scrivendo a [email protected], entro e non oltre il 15 aprile 2024.

Alla mail i candidati dovranno allegare:

due foto (una in primo piano e una a figura intera);

curriculum artistico (indicando età, luogo di nascita e dialetti conosciuti)

Si specifica che foto e curriculum devono essere presenti nel corpo della mail.

Non verranno scaricati archivi (Zip, Rar, etc..) o file da collegamenti esterni (Dropbox, Wetransfer, Jumbomail, Googledrive, etc..).

I profili che verranno ritenuti interessanti saranno ricontattati per un self-tape su parte.

Riproduzione riservata ©