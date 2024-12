I distributori Aci a corto di carburante

Gli impianti di carburante attualmente senza fornitura sono quelli di via Ippolito Nievo, via del Litorale ad Antignano, via Galileo Galilei a Vicarello e in via Aurelia Sud km.245 a Venturina

Aci Livorno comunica che, a seguito del tragico incidente avvenuto a Calenzano e lo sciopero alla raffineria Eni di Livorno di questa mattina, molti degli impianti di carburante a marchio non hanno ricevuto l’ordinaria fornitura. Vista la continua evoluzione della situazione non viene garantita la continuità del servizio almeno per tutta la giornata di oggi. Gli impianti di carburante attualmente senza fornitura sono quelli di via Ippolito Nievo, via del Litorale ad Antignano, via Galileo Galilei a Vicarello e in via Aurelia Sud km.245 a Venturina. Rimangono ancora attivi, fino ad esaurimento scorte, gli impianti di Cecina in via San Pietro in Palazzi, 1, di Piombino in Piazza Ferruccio Niccolini, 22 e Portoferraio in Via Rodolfo Manganaro, 5. Aci Livorno si scusa per il disagio sperando che la situazione si normalizzi al più presto.

