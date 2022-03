I distributori ACI Livorno subito pronti a calmierare il prezzo del carburante

A Livorno il prezzo sulla benzina in modalità servito in data 22/3 era di 1,894 € e 1,694 € per il self. Idem per il gasolio: 1,884 € sul servito e 1,684 € per il self service

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti di temporanea riduzione delle accise sui carburanti (Benzina, Gasolio e Gpl), prevista con durata 30 giorni a partire dal 22 marzo, in un comunicato Automobile Club Livorno fa sapere che i prezzi degli impianti a marchio Automobile Club Livorno di città e provincia hanno immediatamente recepito le indicazioni. Come gli automobilisti e i centauri della zona hanno potuto apprezzare già nella giornata del 22 marzo, piacevolmente sorpresi dal vivo al momento della sosta per rifornimento, i distributori dell’AC Livorno presentavano i prezzi più bassi rispetto all’intera concorrenza. Questo sia sul territorio cittadino, sia su quello provinciale. A Livorno, ad esempio, il prezzo sulla benzina in modalità servito in data 22/3 era di 1,894 € e 1,694 € per il self. Idem per il gasolio: 1,884 € sul servito e 1,684 € per il self service.

Un dato tutt’altro che secondario, attraverso il quale emerge ancora una volta con estrema chiarezza l’attenzione e la tempestività con le quali l’AC labronico ha dato piena applicazione all’intervento governativo sulle accise, nell’ottica di scelte indirizzate ad alleviare l’attuale stress economico-finanziario che indistintamente e pesantemente colpisce soprattutto le fasce medie e quelle deboli della popolazione.