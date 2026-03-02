I Mayor premiati a Matera, Federico e Lamberto ospiti d’onore

Un altro successo per la compagnia livornese che che si sta affermando su scala nazionale

Federico e Lamberto della Compagnia Mayor Von Frinzius saranno ospiti d’onore durante la serata Insieme per la vita e poi… organizzata dall’associazione Giovanni Manicone per sostenere il progetto “Giocando for Namibia”. Il 14 marzo alle ore 21 si esibiranno all’auditorium R. Gervasio di Matera e durante l’occasione verrà loro consegnato a nome di tutta la compagnia Mayor il premio “Il teatro dell’incontro” con la seguente motivazione: “Alla Compagnia Mayor Von Frinzius per aver saputo coniugare creatività e temi sociali con uno stile teatrale potente e irriverente”. Un altro successo per il gruppo livornese che si sta affermando su scala nazionale e che ne frattempo è all’opera con la produzione di “Non posso, c’ho da fa”. Coprodotto da Fondazione Teatro Goldoni, lo spettacolo debutterà il 7 e 8 maggio sul palco del Teatro Goldoni alle ore 21.00. I biglietti sono ancora disponibili alla biglietteria del teatro e sui circuiti TicketOne.

Condividi:

Riproduzione riservata ©