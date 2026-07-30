I Mayor trionfano al Festival Fuori Misura: miglior spettacolo e miglior regia

La compagnia teatrale conquista a Treia i due prestigiosi premi confermandosi tra le eccellenze nazionali del teatro inclusivo. Lamberto Giannini e Giuditta Novelli ritirano i premi

Grande successo per la Mayor Von Frinzius, che torna da Treia con due dei più importanti riconoscimenti del Festival Fuori Misura, confermando ancora una volta il valore del suo percorso artistico e umano. La compagnia livornese si è infatti aggiudicata il Premio alla Miglior Regia, assegnato a e alla il prestigioso Premio Giovanni Soldini al Miglior Spettacolo, il massimo riconoscimento del festival. Un risultato che premia anni di lavoro, ricerca e dedizione, ma soprattutto una visione del teatro capace di abbattere ogni barriera, trasformando l’inclusione in un autentico linguaggio artistico. La Mayor Von Frinzius continua così a distinguersi nel panorama teatrale nazionale, dimostrando come qualità, emozione e partecipazione possano convivere in un progetto unico. La doppia vittoria rappresenta un motivo di grande orgoglio non solo per la compagnia, ma anche per la città di Livorno, che vede ancora una volta il proprio teatro inclusivo ricevere importanti attestati di stima a livello nazionale. I premi conquistati al Festival Fuori Misura testimoniano il valore del lavoro svolto da tutti gli attori, dai collaboratori e dallo staff della Mayor Von Frinzius, protagonisti di un’esperienza che continua a emozionare pubblico e critica. Una vittoria che celebra il teatro come luogo di incontro, crescita e condivisione, e che conferma la Mayor Von Frinzius tra le realtà più significative del panorama italiano del teatro inclusivo.

Premio Soldini

Per aver dato vita uno spettacolo che , con uno stile completamente dissacrante e una forte identità artistica, ha saputo oltrepassare i linguaggi convenzionali, affermando un’idea di teatro libera, coraggiosa e profondamente umana

Premio regia

Per la capacità di governare un impianto scenico complesso, valorizzando il movimento corale, l’equilibrio delle presenze in scena e la costruzione di una partitura registica solida e coerente.

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