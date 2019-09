I mestieri del cinema a Villa Maria, ultimi due eventi

Mediagallery

Visto il successo degli incontri sui mestieri del cinema, che si sono tenuti i venerdì dell’estate a partire da fine giugno, la Biblioteca Labronica di Villa Maria-centro di documentazione sulle arti dello spettacolo ospiterà altri due appuntamenti organizzati da Coop. Itinera: venerdì 6 settembre e sabato 14 settembre alle ore 18. Le professioni che andremo a scoprire sono quelle della segretaria di edizione, con Giulia Contino e del doppiatore grazie alla partecipazione di Benedetta Ponticelli.

Giulia Contino, Script Supervisor e Continuity, ha lavorato con numerosi registi italiani, in particolare con Paolo Virzì in film come “La Pazza gioia”, Tutti i santi giorni”, “La prima cosa bella”, “Tutta la vita davanti”, “Notti magiche” e “Il capitale umano”, ma anche con Edoardo Gabriellini ne “I padroni di casa”, Sergio Castellitto in “Fortunata” e “Nessuno si salva da solo” e poi Roan Johnson, Simone Spada, Claudio Amendola e molti altri.

Bendetta Ponticelli, che in questa occasione sarà intervistata dall’attore Giorgio Algranti, opera nel doppiaggio di cartoni animati, nel palinsesto televisivo di Disney Channel e al cinema. Nel 2013 ha prestato la sua voce alla nuova Lara Croft in “Tomb Raider, reboot” dell’omonima serie videoludica, divenendo ufficialmente la nuova voce italiana del personaggio. Ha lavorato inoltre a film come “The Twilight Saga” e “Solo: A Star Wars Story”.

Gli incontri sui mestieri del cinema hanno visto la partecipazione di professionisti come l’attore Guglielmo Favilla, l’attore e regista Emanuele Barresi, lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni, lo scrittore e musicista Simone Lenzi – neo-assessore alla Cultura del Comune di Livorno – il parrucchiere Massimo Gattabrusi, i tecnici video e audio Michele Lezza, Alberto Battocchi, Giulio Capanna, le make-up artist Paola Gattabrusi e Dalia Colli, la costumista Adelia Apostolico, il produttore Jacopo Capanna, la Art Director Gigia Pellegrini e la danzatrice e coreografa Sara Sguotti. Entusiastica e ricettiva la risposta da parte del pubblico che complessivamente è stata di circa un migliaio di persone.

Ingresso gratuito, al termine drink.

Appuntamenti:

venerdì 6 settembre h 18.00

La segretaria di edizione nel cinema italiano

con Giulia Contino

sabato 14 settembre h 18.00

I segreti del doppiaggio in italiano

con Benedetta Ponticelli

conduce Giorgio Algranti

Biblioteca Labronica di Villa Maria – Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo. Via F. Redi, 22 – Livorno Tel. 0586.219265 – [email protected]