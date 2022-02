I negozi della cooperativa CGN passano a Unicoop Tirreno

I supermercati di Gabbro, Nibbiaia e Castelnuovo Misericordia oggetto di fusione con Unicoop Tirreno. Garantita la continuità di un servizio commerciale e sociale per i piccoli paesi

I tre supermercati gestiti dalla storica Cooperativa di consumo CGN – Castelnuovo Misericordia, Gabbro e Nibbiaia – passano a Unicoop Tirreno a seguito di una fusione mediante incorporazione deliberata lo scorso ottobre. I negozi hanno un’area vendita di circa 100 mq, sono dotati di banco gastronomia e forneria, zona ortofrutta, frigo carni e un assortimento di prodotti alimentari confezionati pensato per la spesa di tutti i giorni. I dipendenti sono dieci in totale. Il percorso formale che ha visto impegnate Unicoop Tirreno e la Cooperativa CGN nella fusione si è chiuso a fine 2021, poi da inizio gennaio 2022 i tre negozi sono stati chiusi alcune settimane per lavori di ristrutturazione (restyling generale, adeguamento impianti elettrici, nuovi frigoriferi, tecnologia informatica, assortimento merci, etc.) per riaprire in tre giorni diversi: Gabbro il 25 gennaio, Nibbiaia il 28 gennaio e oggi, 1° febbraio, Castelnuovo Misericordia, alla presenza del sindaco di Rosignano Marittimo Daniele Donati. “Questa operazione ha un significato sociale e non solo commerciale – dichiara Marco Lami, Presidente di Unicoop Tirreno – Grazie alla fusione tra due realtà cooperative ben radicate nel territorio l’insegna Coop continua ad essere presente anche nei paesi più piccoli, mantenendo un ruolo di riferimento per la spesa quotidiana con un’offerta alimentare sicura e di qualità e prezzi equi a tutela del potere dei acquisto di soci e clienti”. La Cooperativa CGN aveva circa 2.500 soci che sono entrati a far parte della compagine sociale di Unicoop Tirreno.