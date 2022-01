I nuovi colori delle Regioni, Toscana rimane in giallo

Le novità sono Puglia e Sardegna in giallo. Abruzzo, FVG, Piemonte e Sicilia in arancione

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza (foto licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT), alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio da lunedì 24 gennaio di Puglia e Sardegna in giallo e di Abruzzo, FVG, Piemonte e Sicilia in arancione. La Toscana confermata in giallo. Dalla zona bianca alla zona gialla, lo ricordiamo, non cambia molto per quanto riguarda la vita quotidiana e le regole da seguire.

Mezzi pubblici – In zona gialla per prendere i mezzi pubblici è necessario il Green Pass Rafforzato (vaccinazione o guarigione), sia nei trasporti urbani che nei mezzi a lunga percorrenza, con obbligo di mascherina Ffp2 a bordo.

Spostamenti tra regioni – Non ci sono limiti per gli spostamenti tra regioni. E’ possibile dunque recarsi e spostarsi da una regione all’altra, anche se la regione di destinazione è di un altro colore.

Ristoranti – I ristoranti restano aperti, con possibilità di usufruire delle sale al chiuso. In quanti al ristorante in zona gialla? Il numero massimo di clienti che possono andare nei ristoranti in zona gialla e sedere intorno a uno stesso tavolo resta fissato in 4 persone non conviventi, secondo quanto previsto dai vecchi Dpcm. Occorre assicurare il mantenimento delle distanze tra i tavoli sia all’interno che all’esterno e tra i clienti di tavoli differenti.

Negozi e centri commerciali – Nessuna limitazione per i negozi e centri commerciali: le attività commerciali rimangono tutte aperte senza limiti di orario, lo stesso vale per i centri commerciali.