I parà di Livorno portano in salvo quattro cani, un gatto e un agnello a Ravenna

Foto tratta dal profilo Twitter Ministero Difesa (post del 21 maggio)

Protagonisti dell'intervento i militari del IX Reggimento d'assalto paracadutisti di Livorno che da alcuni giorni hanno raggiunto le zone alluvionate dell'Emilia Romagna

“Prima le persone e poi gli amici a quattro zampe. La Difesa non lascia indietro nessuno. Continua l’impegno degli uomini e le donne delle Forze Armate in EmiliaRomagna”. Questo il tweet di Ministero Difesa del 21 maggio per elogiare l’intervento dei militari del IX Reggimento d’assalto paracadutisti di Livorno che da alcuni giorni hanno raggiunto le zone alluvionate dell’Emilia Romagna e che grazie ad un gommone il 19 maggio pomeriggio, come riporta l’Ansa, sono riusciti a salvare quattro cani, un gatto e un agnello in zona Bassette, periferia di Ravenna, a seguito della piena del torrente Magni.

