I paracadutisti del 184° Nembo montano e donano un albero di Natale a Pediatria

In 45 minuti una delegazione del 184° Reparto Comando e Supporti Tattici Paracadutisti "Nembo" lo ha montato e decorato, partecipando così per la prima volta in maniera originale alle iniziative natalizie a favore di Pediatria

Un albero di Natale, decorato con cura e montato in meno di un’ora, è il segno tangibile della vicinanza del 184° Reparto Comando e Supporti Tattici Paracadutisti “Nembo”, con sede in viale Carducci, alla Pediatria dell’ospedale di Livorno che per la prima volta partecipa alle iniziative natalizie a favore del reparto. Questa mattina una delegazione di militari ha fatto il suo ingresso in corsia montando e allestendo l’albero in circa 45 minuti. A ringraziarli con parole sentite è stato il primario di Pediatria, Roberto Danieli: “Mi complimento per l’idea. Onestamente, non mi era mai capitata un’iniziativa del genere: è il segno di una solidarietà concreta da parte vostra”. Alla breve cerimonia di presentazione era presente anche il direttore dell’ospedale, Spartaco Mencaroni: “Voi, per i più piccoli, siete come dei supereroi. Questo gesto rappresenta un forte segnale di vicinanza della comunità. Fare squadra, in momenti come questi, aiuta davvero”. Il comandante Mirko Antonio De Mitri ha concluso con un messaggio di speranza e disponibilità: “Grazie per averci dato questa possibilità. È il nostro modo per essere vicini ai bambini e alle famiglie. Speriamo che sia solo l’inizio”.

