I Piloti avviano una raccolta fondi per la famiglia di Niko

Il capo pilota: "Numerosi i messaggi di vicinanza e solidarietà pervenuti in questi giorni accompagnati dalla volontà di offrire un sostegno concreto. Ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno aderire a questa iniziativa di sostegno e memoria"

In seguito al tragico evento del 24 febbraio in cui ha perso la vita Niko Ulivieri, tutta la comunità marittima livornese si è stretta con profonda e commossa partecipazione attorno alla famiglia, ai colleghi e alla Corporazione Piloti, colpiti da questa dolorosa perdita. Numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà sono pervenuti in questi giorni, accompagnati dalla volontà di offrire un sostegno concreto alla famiglia di Niko. Accogliendo queste richieste, il Corpo Piloti del Porto di Livorno fa sapere, attraverso il capo pilota Marino Biancotti, di aver istituito un conto corrente bancario dedicato alla raccolta fondi a sostegno della famiglia. La partecipazione è completamente libera e volontaria: anche il più piccolo contributo rappresenterà un importante gesto di solidarietà e vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore. Il Corpo Piloti del Porto di Livorno ringrazia fin da ora tutti coloro che vorranno aderire a questa iniziativa di sostegno e memoria. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Credem Banca Livorno – sede Viale Italia n. 175

Intestatario C/C: Ferroni Matteo

IBAN: IT 04 L 03032 13900 0100 0121 8279

Causale: Sostegno famiglia Niko Ulivieri

