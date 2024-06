I Pink Livorno Aquatics per Gas, domenica il terzo Memorial

Da sinistra a destra il papà di Andrea Matteucci, Giovanni, Attilio Fremura e Gabriele Balestrini al primo Memorial (foto di Andrea Dani)

Il presidente Balestrini: "Sulle biciclette monteremo un cuore con scritto Gas e prima di entrare in acqua ognuno lancerà un palloncino rosso". Della squadra di triathlon fanno parte Giovanni e Marco, rispettivamente il padre e fratello, e ne faceva parte anche lo stesso Andrea che oltre ad essere triathleta era un runner dell'Atletica Livorno. Appuntamento domenica 30 giugno alle ore 9 al Gabbiano

I Pink Livorno Aquatics si preparano al terzo memorial Andrea Matteucci, Gas per gli amici, scomparso a 17 anni il 28 giugno 2020 in seguito ad un incidente stradale. Della squadra di triathlon fanno parte Giovanni e Marco, rispettivamente il padre e fratello, e ne faceva parte anche lo stesso Andrea che oltre ad essere triathleta era un runner dell’Atletica Livorno. “Il giorno dopo quel 28 giugno di quattro anni fa – ricorda il presidente della squadra Gabriele Balestrini – era in programma una gara che annullammo. Facemmo una fotografia tutti insieme abbracciati con la promessa di ricordarlo ogni anno con un evento. Domenica 30 giugno, in suo ricordo, si svolgerà il terzo Memorial. Sarà un allenamento sociale di triathlon. La parte in bici la correremo tutti con un cuore con scritto Gas attaccato alla bicicletta e la parte natatoria vedrà il lancio di palloncini rossi rilasciati al momento dell’ingresso in mare”. Appuntamento alle ore 9 al Gabbiano. Partecipazione gratuita.

