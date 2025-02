I primi sei mesi di Giampaolo Dotto da security manager

La nuova figura sperimentale del Comune di Livorno ha avviato una fase iniziale dedicata alla raccolta dei dati attraverso incontri con cittadini e Consigli di zona. "Un lavoro interessante, stimolante e certamente anche faticoso"

di Giulia Bellaveglia

Tempo di bilanci per i primi sei mesi di attività svolte dal security manager del Comune di Livorno. Una figura sperimentale rivestita, a partire dal 12 luglio dello scorso anno, dal sostituto commissario della Polizia di Stato in pensione Giampaolo Dotto. “Una vera e propria sperimentazione a livello nazionale – spiega il sindaco Luca Salvetti – Quello che è stato fatto in questi sei mesi è un lavoro di costruzione di un ruolo, che ha funzionato molto soprattutto in tre direzioni: contatto con il territorio e con le sue realtà, interlocuzione attenta con il corpo della Polizia Municipale e proposte di programmi e progetti che partano dalla sicurezza della città. E i riscontri sono stati ottimi”. “Un lavoro interessante – afferma Dotto – stimolante e certamente anche faticoso. Questa prima fase si è caratterizzata principalmente per la raccolta dei dati. Abbiamo fatto tantissimi incontri, partendo dai Consigli di zona per fare una ricognizione nei vari quartieri. Poi è stata la volta della cittadinanza, evento al quale ha preso parte anche la Municipale, al fine di analizzare tutte le problematiche. Una riunione costruttiva, partita forse con un po’ di sfiducia, che non ha però tardato a trasformarsi in empatia. Per quanto riguarda le singole zone sono state attivate delle multi task, come ad esempio in piazza Garibaldi, luogo nel quale è stata avviata una riqualificazione grazie ai comitati, ai Consigli e a chi opera in ambito sociale nell’area, oppure in piazza XX Settembre. In questo momento è in essere una discussione con commercianti e residenti di via Cambini per la problematica della movida”. Poi, fa il punto su uno tra i temi più dibattuti al momento: il traffico di stupefacenti. “Se c’è una grande offerta – prosegue Dotto – è perché c’è una grande domanda, ed è lì che dobbiamo intervenire, soprattutto se la richiesta parte da ragazzi giovanissimi. Ecco perché insieme al primario di pediatria Roberto Danieli stiamo attuando un percorso che contrarsi il disagio giovanile”.

