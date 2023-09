I ragazzi mantengono la promessa e partecipano al corso da volontario

Dopo aver riconsegnato la scooter rubato era stato il governatore della Misericordia di Livorno ad invitarli per "punizione" a partecipare al corso: "Quando li ho visti sono stato orgoglioso di loro. Curiosi e attenti, sono intervenuti con delle domande. Insomma, ganzi"

I ragazzi che il 5 settembre avevano promesso che avrebbero partecipato al corso da volontario di livello base hanno mantenuto la promessa. Era stato il governatore della Misericordia di Livorno ad invitarli per “punizione” al corso in partenza il 12 settembre dopo che il 5 settembre si erano presentati alla sede dell’associazione di via Verdi per riportare lo scooter rubato due giorni prima ad un volontario. “Quando li ho visti arrivare sono stato orgoglioso di loro – spiega Gabriele Vannucci – Se le cose vengono fatte con la visione del prossimo, mi sono detto, allora si può andare oltre quanto accaduto. Tra l’altro erano presenti circa 40 persone: un bel segnale”. Vannucci è stato tutto il tempo seduto accanto a loro: “Hanno portato un amico, alla fine sono venuti in sei. Quella di ieri (12 settembre, ndr) è stata la prima serata. Hanno scoperto i valori della Misericordia e del volontariato in generale. Mi sono sembrati curiosi, attenti, sono intervenuti con delle domande. Insomma, devo dire che sono stati ganzi”. I ragazzi torneranno giovedì, seconda giornata, e siccome il corso si svolge dopo cena dalle 21 hanno chiesto informazioni sull’orario di fine lezione per potersi organizzare al meglio con la scuola.

