I soci Alsa hanno fotografato la “cometa del secolo”

I soci A.L.S.A. hanno fotografato la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) durante la serata osservativa del 15 ottobre dalla zona Pendola a sud di Livorno da dove è stato possibile ammirarla con la sua lunga coda sopra il mare dopo il tramonto. La cometa si trova ad una distanza di 75 milioni di km dalla Terra ma si sta allontanando, dato che ha raggiunto la minima distanza da noi il 12 ottobre scorso. Il nome della cometa deriva dai telescopi che l’hanno scoperta a Febbraio 2023, Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) e Tsuchinshan Chinese Observatory (Purple Mountain Observatory della accademia delle scienze cinese).

Meteo permettendo, la cometa è ancora visibile verso ovest per circa due ore dopo il tramonto, con l’ausilio di un binocolo. Per osservarla bisogna guardare in direzione ovest a circa 20° di altezza sull’orizzonte, approssimativamente sopra l’isola della Gorgona (è possibile localizzarla cercando in una zona che si trova circa a “metà strada” tra Venere e la stella Arturo, due astri molto brillanti visibili dopo il tramonto). Vi consigliamo prima di individuarla con un binocolo e poi di tentare l’osservazione a occhio nudo, se possibile lontano dalle luci della città. La cometa sarà visibile ancora fino a fine mese ma la sua luminosità diminuirà dato che si sta allontanando dalla Terra.

L’ A.L.S.A. (Associazione Livornese Scienze Astronomiche) è attiva sul territorio livornese da oltre trent’anni con attività di divulgazione astronomica, effettuate sia nella sede del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno in via Roma 234 con corsi di astronomia e conferenze, sia durante le manifestazioni sul territorio livornese come serate osservative e Festival di astronomia in Fortezza Nuova. Per maggiori info www.alsaweb.it.

