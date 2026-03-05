I soci di Unicoop Firenze al voto per eleggere i nuovi consigli

Da oggi al 7 marzo i soci di Unicoop Firenze al voto per eleggere i nuovi consigli delle 44 sezioni soci Coop presenti in nove province toscane. Nel 2026 si rinnovano gli organismi di Unicoop Firenze

Soci al voto: da oggi, 5 marzo, a venerdì 7 marzo, un milione e 180mila soci di Unicoop Firenze sono chiamati a esprimersi per eleggere i nuovi consigli delle 44 sezioni soci Coop presenti su nove province del territorio toscano. Un appuntamento che si ripete ogni tre anni e traduce in pratica uno dei valori chiave dell’essere cooperativa: partecipazione, perché ogni singolo voto andrà a concorrere alla definizione della governance della cooperativa.

«Questo appuntamento con il voto è per noi un momento di democrazia partecipativa fondamentale che dà concretezza all’idea che “La Coop sei tu”: le elezioni ci ricordano che la cooperativa è molto di più di un supermercato: è un corpo sociale che, fra i suoi diritti, ha quello esprimere il voto per scegliere i suoi rappresentanti sul territorio. Quello che si acquisisce con la Carta socio è anche e soprattutto la possibilità di partecipare e di esprimersi: per questo, in una stagione che sembra di disimpegno, invitiamo con forza tutti i nostri soci a prendere questo appuntamento elettorale come un’occasione per far sentire la propria voce e dare nuovo impulso al processo di partecipazione della base sociale alla vita della cooperativa», dichiara Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicoop Firenze

I numeri e le novità del 2026

Il terreno delle elezioni è stato preparato da una lunga fase di ascolto e di raccolta delle candidature che si sono aperte a fine dicembre 2025 con scadenza a fine gennaio 2026: sono pervenute 1.028 domande di candidatura, di cui 966 accolte, con un tasso di rinnovamento dei candidati del 52%. Il 56% dei candidati è donna.

Se le elezioni sono sempre il momento più significativo in cui la base sociale si esprime, in un rapporto diretto fra i soci e la cooperativa, quest’anno sono segnate anche da un’importante novità: per la prima volta, a votare saranno anche i nuovi soci dei territori – fra Livorno, Lucca e Massa Carrara – coperti dai 16 punti vendita da poco entrati a far parte della famiglia di Unicoop Firenze. Nuovi soci e, quindi, nuove sezioni che crescono di numero e, da 42, passano a 44: Livorno e Apuo-Versiliese sono le denominazioni delle due nuove, nate per costituire una base sociale attiva e dare un’adeguata rappresentanza ai territori di Livorno e della Versilia apuana. Alcuni dei nuovi negozi, invece, faranno riferimento alle sezioni soci già esistenti di Lucca e Valdiserchio Versilia.

Le tappe della partecipazione

Con il voto di marzo si entra nel cuore del processo elettorale, che si snoda poi ancora con diverse tappe e che vede come punto di arrivo il rinnovo degli organismi di sorveglianza e gestione della cooperativa. Inoltre, da qui in poi, le rinnovate sezioni soci delineeranno il piano di attività da sviluppare sul proprio territorio, con la loro forza organizzativa, ma su binari comuni a tutti: ambiente, solidarietà, ben-essere, cultura saranno i quattro temi che le sezioni soci tradurranno in iniziative, eventi, incontri e opportunità pensate e dedicate ai soci del proprio territorio. Tutto è “già scritto” nella Carta socio, quella piccola “tessera” che garantisce sconti e vantaggi e, insieme, offre l’opportunità di essere parte attiva di una grande cooperativa nei momenti istituzionali più importanti. Una testa è un voto e tutto ciò che ne discende.

Dove e quando si vota

Si vota in tutti i 157 punti vendita, negli orari che saranno indicati sulla pagina del sito coopfirenze.it dedicata alle elezioni. Possono farlo tutti gli iscritti nel libro soci della cooperativa da almeno 90 giorni prima dell’inizio delle elezioni. Ogni socio può votare nei punti vendita della propria sezione di appartenenza, dove sia allestito il seggio, presentando un documento d’identità e la carta socio. Non è previsto il voto con delega o per corrispondenza. A verificare il corretto svolgimento dell’iter elettorale e del voto sono i membri delle commissioni elettorali, mentre a presiedere i seggi sono gli assistenti al voto, addetti di punto vendita formati per svolgere le operazioni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©