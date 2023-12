I tortai aprono a Natale per preparare la torta al pranzo della comunità di Sant’Egidio

Foto pagina Fb associazione tortai livornesi di Cna

Il presidente Forti, che ringraziamo: "Oggi tutti i tortai sono chiusi per stare con le proprie famiglie ma abbiamo deciso di andare a lavoro qualche ora anche nel giorno di Natale per contribuire al pranzo. Ci siamo ritrovati Da Gagarin e abbiamo fatto, regalandola, circa 20 kg di torta"

Torta di ceci per il pranzo di Natale della comunità di Sant’Egidio. I tortai della associazione tortai livornesi di Cna non si sono tirati indietro di fronte alla richiesta rispondendo con il cuore: “Oggi tutti i tortai sono chiusi per stare con le proprie famiglie – spiega il presidente dell’associazione Fabio Forti che ringraziamo per la disponibilità – ma abbiamo deciso di andare a lavoro qualche ora anche nel giorno di Natale per contribuire al pranzo della comunità di Sant’Egidio al mercato centrale. Ci siamo ritrovati Da Gagarin e abbiamo fatto, regalandola, circa 20 kg di torta. Felici di aver contribuito al pranzo di chi purtroppo una famiglia o una casa non ce l’ha”.

