I vagoni della Funicolare vandalizzati con scritte spray

Autolinee Toscane informa in un comunicato stampa del 6 dicembre che è in via di completamento il restyling della funicolare di Montenero, simbolo storico e infrastruttura essenziale (nonché alimentata da un impianto fotovoltaico) per la comunità di Livorno e per i numerosi pellegrini che visitano il Santuario della Madonna di Montenero, Patrona della Toscana. La funicolare, infatti, era stata oggetto di vandalismi che ne avevano deturpato l’immagine. Così, dopo i danni che avevano compromesso l’aspetto delle fermate e delle cabine con scritte spray, At attraverso il direttore della funicolare Emiliano Cipriani, in collaborazione con il Coordinatore Marketing & Comunicazione – Toscana Nord Riccardo Nannipieri, ha deciso di rimetterla completamente a nuovo, intervenendo all’interno delle vetture e alle fermate coprendo le scritte e rinnovando sia la staccionata in legno che il tetto. Inoltre le porte della funicolare, grazie a un progetto innovativo, sono state decorate con adesivi artistici che narrano la storia della funivia stessa e del Santuario. Questo intervento ha trasformato un mezzo di trasporto in un viaggio simbolico e culturale in grado di accompagnare i passeggeri alla scoperta delle radici storiche e spirituali di Montenero. Al lavoro di restyling ha partecipato anche Matteo Simoncini, il giovane livornese appassionato di bus e tpl, che in azienda sta svolgendo un progetto formativo. La nuova veste della funicolare sarà ufficialmente inaugurata l’8 dicembre, giorno della dell’Immacolata Concezione, nonché prima domenica di dicembre (le altre sono il 15 e il 22) in cui l’utenza potrà viaggiare gratis sui mezzi pubblici grazie all’intesa fra Comune di Livorno e At. Questo intervento si inserisce nel quadro delle preparazioni per il Giubileo 2025, evento che inizierà ufficialmente la notte del 24 dicembre 2024 e vedrà milioni di fedeli in tutto il mondo partecipare a pellegrinaggi verso luoghi di culto, tra cui, appunto, il Santuario della Madonna di Montenero che potrà essere raggiungibile con una funicolare non solo rimessa completamente a nuovo, ma anche ricca di immagini simboliche del luogo e della storia del Santuario.

