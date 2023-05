I vigili del fuoco di Livorno in Emilia Romagna e Marche

I vigili del fuoco di Livorno in prima linea insieme ai colleghi di altre regioni. Da via Campania è partito personale del soccorso fluviale acquatico in direzione Senigallia e della specializzazione TAS (topografia applicata al soccorso) destinazione Forlì

L’emergenza alluvionale in corso in Emilia Romagna e nelle Marche vede impegnati anche i vigili del fuoco di Livorno in prima linea insieme ai colleghi di altre regioni. Personale del soccorso fluviale acquatico è partito il 16 maggio dalla sede di via Campania direzione Senigallia con dotazione idonea al soccorso acquatico (gommone ecc…) e il 17 maggio personale della specializzazione TAS (topografia applicata al soccorso) è partito con destinazione Forlì. Al momento è stato ritenuto sufficiente l’attuale dispositivo. Le previsioni meteo rimangono sotto attento monitoraggio.

Condividi: