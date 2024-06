I vigili del fuoco nelle scuole con Judokando alla Sicurezza

Incontri teorici in aula con Giancarlo Damele e lezioni in palestra con Luca Lavagi. Le docenti di Educazione Paola Delle Piane, Lisa Posarelli e Francesca Santerini hanno accompagnato i ragazzi, accolti al Comando dal comandante Ugo D'Anna, con entusiasmo in questo percorso formativo sulla sicurezza a scuola

Attraverso un innovativo progetto di educazione alla sicurezza, i ragazzi delle classi seconde dei plessi Banditella, San Simone e Montenero dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza di sport legata alla consapevolezza di come, attraverso la conoscenza di se stessi e dei comportamenti corretti da adottare, si possano prevenire o affrontare con consapevolezza i pericoli dell’incendio e del terremoto. Gli incontri in aula, curati dal Vigile del Fuoco C.S. a.r. Giancarlo Damele, hanno fornito ai ragazzi una base teorica, attraverso la visione e il commento dialogato di video e slides, mentre le lezioni in palestra, condotte dal Vigile del Fuoco e Tecnico della Sez. Judo del G. S. “C. Tomei” Luca Lavagi, hanno aiutato i ragazzi a mettere in pratica le conoscenze acquisite durante la lezione in classe. La conclusione del progetto prevedeva la visita al Comando di via Campania un gruppo di ragazzi scelti fra coloro che avevano fatto i lavori di restituzione più originali e creativi con focus su quanto appreso nelle ore dedicate al progetto a scuola. Questa esperienza al Comando, che ha visto anche il coinvolgimento attivo del Comandante ing. Ugo D’Anna che ha accolto i ragazzi sottolineando l’importanza di questa esperienza, ha permesso ai ragazzi di conoscere da vicino il mondo dei Vigili del Fuoco e di provare l’emozione di indossare il loro elmo. I ragazzi, infatti, guidati dai Vigili del Fuoco, hanno attraversato un vero percorso di addestramento, imparando a gestire le loro paure e difficoltà affrontando, guidati da mani sicure, i rischi e pericoli che possono incontrare nelle loro attività quotidiane. Le docenti di Educazione Motoria che hanno aderito al progetto prof.sse Paola Delle Piane, Lisa Posarelli e Francesca Santerini hanno accompagnato i ragazzi con entusiasmo in questo percorso formativo certe che questo progetto rappresenti un passo importante verso la formazione di cittadini responsabili e consapevoli della sicurezza, non solo nei loro spazi personali ma anche nella comunità in generale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©