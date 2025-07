I vigili del fuoco presentano la nuova Stem 12 Fire & Rescue

Presenti alla cerimonia di presentazione il comandante dei vigili del fuoco di Livorno Pietro Vincenzo Raschillà e il direttore marittimo della Toscana Giovanni Canu

La flotta in dotazione ai vigili del fuoco di Livorno si arricchisce di una unità: la Stem 12 Fire & Rescue. Ormeggiata alla sede del Distaccamento Porto al Porto Mediceo, si tratta di una imbarcazione polivalente, in grado cioè di svolgere più attività come l’aspirazione di acqua in caso di affondamenti, la ricerca e recupero naufraghi, lo spegnimento di incendi e il verricellamento degli elicotteristi. Presenti alla cerimonia di presentazione, oltre ad una parte del personale del nucleo nautico con il responsabile ispettore Alessio Esposito e del nucleo sommozzatori con il responsabile ispettore Andrea Cheli, il comandante dei vigili del fuoco di Livorno Pietro Vincenzo Raschillà e il direttore marittimo della Toscana Giovanni Canu. L’Ammiraglio Canu nell’esprimere apprezzamento per le caratteristiche prestazionali ha voluto ringraziare il corpo nazionale per aver sviluppato questo tipo di progresso rendendo così disponibile una ulteriore risorsa che dimostrerà la propria validità sia nell’ambito del sistema antincendio portuale che per il concorso alla salvaguardia della vita umana in mare. “Mi sento un privilegiato sia come cittadino che come collega nel sapere che da oggi, in mare, ci sarà questa imbarcazione”, ha aggiunto Canu. Il comandante Raschillà ha concluso ribadendo che è interesse del Comando di Livorno quello di fornire alla Guardia Costiera le migliori capacità operative per l’espletamento degli interventi di soccorso in mare. In tale ottica ha ricordato che durante la stagione estiva è stato effettuato il potenziamento del servizio sommozzatori del reparto volo di Cecina, assicurando la presenza di 2 SMZT sull’Elicottero VF in orario effemeridi e che nei fine settimana di luglio e agosto saranno operativi ben due presidi di soccorso acquatico di superficie, attuati grazie a specifici accordi con i Comuni di Rosignano Marittimo, Cecina e Bibbona, ubicati rispettivamente presso le spiagge bianche

di Rosignano Solvay e presso Marina di Cecina. “Con la Stem 12 facciamo un salto di qualità”.

Le principali caratteristiche

– dimensioni dello scafo contenute sia in lunghezza, pari a 12 metri, che in larghezza, pari a 3,70 metri, con un pescaggio molto limitato di soli 0,74 metri

– velocità massima a pieno carico (10 persone complessive oltre l’equipaggio di condotta) pari a 30 nodi

– pompa antincendio in bronzo con portata da 4800 l/min. alla pressione di 10 bar alimentata da un motore diesel marino di tipo dedicato

– presenza di ampia plancetta di poppa per consentire l’ingresso in acqua di persone e/o di attrezzature

– dotazioni per la navigazione strumentale di elevata tecnologia ivi incluso un visore fisso ad infrarossi per la ricerca notturna

– sistema di comando di tipo elettronico con possibilità di utilizzo del joystick per le manovre di precisione che consente il facile mantenimento del punto fermo

– sistema di caricamento barella di soccorso con scivolo laterale di tipo estraibile integrato per recupero naufrago direttamente dall’acqua senza mezzi di sollevamento.

