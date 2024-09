I vigili del fuoco ricordano i colleghi scomparsi l’11 settembre 2001 a New York

Su e giù dal grattacielo Torre 2 di via Aurelio Lampredi (11 piani saliti e discesi per 10 volte) per ripercorrere lo stesso numero di gradini che furono percorsi dai 343 colleghi nel tentativo di salvare le vite all'interno del World Trade Center

I vigili del fuoco di Livorno hanno partecipato alla commemorazione in ricordo delle vittime dell’11 settembre 2001 organizzando la salita del grattacielo Torre 2 in via Aurelio Lampredi: 11 piani saliti e discesi per 10 volte ripercorrendo così lo stesso numero di gradini che furono percorsi dai 343 colleghi che persero la vita entrando, dalle 8:46 alle 10:28, nel World Trade Center di NY nell’estremo tentativo di salvare le vite di coloro che erano rimasti intrappolati nell’edificio. Sul posto, in assistenza, era presente la Croce Rossa di Livorno, con ambulanza e personale dislocato lungo il percorso interessato all’evento, e il personale Aisa per la sicurezza ambientale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©