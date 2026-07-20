Idrissa trova uno zaino con pc e portafoglio e lo restituisce

Ringraziamo Idrissa per la disponibilità

L'onesta del meccanico ivoriano di 37 anni, da 8 anni a Livorno, evita un incubo alla cantante Myriam che aveva dimenticato lo zaino alla stazione dopo essere partita: "Prima di consegnarlo al suo amico ho voluto essere certo che appartenesse davvero a lei"

Una distrazione che avrebbe potuto trasformarsi in un incubo. Invece si è conclusa con un gesto di grande onestà capace di restituire fiducia nelle persone. Protagonista della vicenda è Myriam, voce solista dello spettacolo “Sillabe di Morricone”. Dopo essere ripartita dalla stazione di Livorno in direzione Alessandria, una volta arrivata a Pisa si accorge di aver dimenticato sul binario 3 il suo zaino. All’interno c’era praticamente “una vita”: computer portatile – senza alcun backup dei dati –, documenti e portafoglio. La cantante lancia subito l’allarme e chiede aiuto, mentre da lontano si cerca in ogni modo di rintracciare lo zaino, purtroppo senza successo. Quando ormai tutto sembra perduto, arriva la telefonata che cambia il finale della storia. A trovare lo zainetto è Idrissa, meccanico di 37 anni (38 ad agosto), ivoriano, residente a Livorno da otto anni. “Ero andato a Rosignano in treno – racconta a QuiLivorno.it – e quando sono tornato a Livorno ho visto uno zaino abbandonato a terra sul binario. Davanti a me c’erano un ragazzo e una ragazza, così ho chiesto se fosse loro. Mi hanno risposto di no e allora ho deciso di cercare il proprietario”. “Sono riuscito a rintracciare il numero della mamma di Myriam – prosegue – Lei mi ha dato il contatto della figlia che, essendo fuori Livorno, mi ha detto che sarebbe passato un suo amico a ritirare lo zaino”. Prima della consegna, però, Idrissa ha voluto togliersi ogni dubbio. “Ho chiesto di dirmi esattamente cosa ci fosse all’interno dello zainetto. Volevo essere sicuro di consegnarlo alla persona giusta”, spiega. Solo dopo aver ricevuto la descrizione precisa del contenuto ha affidato lo zaino all’amico della cantante. Dentro c’era davvero tutto: il computer portatile, documenti, carte di pagamento e portafoglio. Nulla mancava. Un gesto che lascia il segno e che viene accompagnato da una frase tanto semplice quanto significativa. Ringraziato per quanto fatto ha quindi risposto con naturalezza: “Ciò che non è tuo va restituito“. Una vicenda che dimostra come l’onestà non conosca confini e che siano sempre le persone e le loro azioni a fare la differenza.

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