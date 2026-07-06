“Igor è di tutti”, in piazza Cavallotti un murale dedicato a Protti

Ritratto realizzato da Ninjart

L'iniziativa è del commerciante Piero che chiarisce: "E' un regalo alla città, che tra l'altro non avrei mai voluto fare. L'ho fatto solo per affetto e riconoscenza verso una persona che si è fatta voler bene come calciatore e soprattutto come uomo"

Un gesto semplice, senza alcun secondo fine. È questo il messaggio che Piero, commerciante del mercato di Piazza Cavallotti, vuole sottolineare dopo aver deciso di far realizzare il ritratto di Igor Protti sulla saracinesca della sua attività. “L’ho fatto con il cuore; conoscevo personalmente Igor da tanti anni”. Per il commerciante, che ringraziamo per la disponibilità, si tratta di un gesto nato esclusivamente dalla stima e dall’affetto nei confronti dell’ex capitano amaranto. “E’ una persona che si è fatta voler bene come calciatore e soprattutto come uomo”. Piero racconta di essere cresciuto seguendo le sue imprese. “L’ho vissuto da bambino. Anche se ero piccolo, è una figura che mi è rimasta dentro. Per quello che è stato e per quello che continua a rappresentare meritava un pensiero”. E conclude con parole che riassumono il senso dell’iniziativa: “È un regalo alla città perché Protti appartiene a tutti noi. Ringrazio Ninjart”.

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