Igor Protti accompagna la figlia Noemi all’altare

L’ex attaccante simbolo di Bari e Livorno protagonista di un momento di grande emozione familiare: la presenza accanto alla figlia nel giorno delle nozze diventa un’immagine di amore paterno e forte impatto umano che ha commosso il web

Un momento di grande intensità emotiva ha visto protagonista Igor Protti, ex attaccante simbolo del calcio italiano e idolo di piazze come Bari e Livorno, che ha accompagnato la figlia Noemi nel giorno del suo matrimonio. Lo scatto, condiviso sui social e subito diventato virale, racconta un’immagine semplice ma profondamente significativa: padre e figlia insieme nel momento più importante della vita di lei, tra commozione e sorrisi, in una cerimonia che ha unito famiglia e affetti più stretti. Protti, che da tempo sta affrontando una difficile battaglia personale contro una grave malattia, ha voluto essere presente accanto alla figlia, senza rinunciare a uno dei giorni più importanti della sua vita familiare. Un gesto che ha colpito profondamente tifosi e appassionati, che sui social hanno espresso affetto e vicinanza con migliaia di messaggi. La fotografia che lo ritrae mentre accompagna Noemi all’altare è diventata rapidamente virale, trasformandosi in un simbolo di forza, resilienza e amore paterno. Accanto a lui, anche il figlio Nicholas, presente in un momento che ha raccolto grande partecipazione emotiva. Igor Protti, ricordato non solo per i suoi gol ma anche per il legame profondo con le città in cui ha giocato e per il suo rapporto diretto con i tifosi, si conferma ancora una volta una figura molto amata, capace di andare oltre il campo da calcio. Il matrimonio di Noemi diventa così non solo una festa familiare, ma anche un momento che ha toccato il cuore di molti, trasformandosi in una storia di vita, affetto e dignità che ha rapidamente fatto il giro del web.

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