Igor Protti entra nel Club dei 16. Sarà Guglielmo Ratcliff

Il club trae spunto da quello analogo di Parma, ispirato al Club dei 27 dove altrettanti soggetti provenienti dal mondo dello spettacolo, del professionismo, dello sport, tutti appassionati verdiani, portano con sé il titolo di un’opera lirica

Lo ha annunciato il direttore d’orchestra Mario Menicagli dal palco del teatro Goldoni durante il concerto del 7 dicembre in occasione del 162° della nascita di Pietro Mascagni. Il club trae spunto da quello analogo di Parma, ispirato al Club dei 27 dove altrettanti soggetti provenienti dal mondo dello spettacolo, del professionismo, dello sport, tutti appassionati verdiani, portano con sé il titolo di un’opera lirica del compositore di Busseto. Il “Club dei 16”, questo il nome del sodalizio nato da un’idea dell’avvocato Nino Saccà prenderà vita a breve e annovererà anche Igor Protti, tra i primi soggetti che furono individuati. Il bomber amaranto, qualche mese fa ha chiesto espressamente di legare il proprio nome ad una opera a lui particolarmente cara: Guglielmo Ratcliff. Dal palco del Goldoni, Menicagli ha specificato che questa richiesta è avvenuta solo negli ultimi tempi ed è stata accolta dal Presidente Saccà in deroga a quanto avviene essendo i titoli assegnati dai soci fondatori. Durante il concerto, con il Teatro Goldoni gremito, l’orchestra ha eseguito quindi il noto “Sogno” tratto proprio da Guglielmo Ratcliff, dedicandolo allo “zar” amaranto. Inutile sottolineare l’ovazione che ha accompagnato l’annuncio a cui ha fatto seguito uno scroscio di applausi a esecuzione avvenuta. Annunciati anche altri tre dei componenti mentre gli altri nominativi, già selezionati, saranno ufficializzati a breve

