Igor stamattina è tornato a parlare ai tifosi

Immagine tratta dal suo profilo Instagram

Poco fa Igor, su Instagram, si è rivolto ai tifosi con questo messaggio: “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. SIETE MERAVIGLIOSI (lo lasciamo volutamente tutto maiuscolo, ndr)”. Era il 5 luglio quando, sempre tramite un post Instagram, Protti annunciava di avere scoperto uno “sgraditissimo ospite”. Da quel giorno da parte dei tifosi si sono susseguite decine di dimostrazioni pubbliche di vicinanza e affetto. Ricordiamo, la prima, quella del 7 luglio, quando una delegazione della Curva Nord Fabio Bettinetti gli fece visita in ospedale per mostrargli lo striscione “nel bene, nel male, nella lotta. Forza Igor”. E l’ultima, venerdì 22 agosto, giorno del debutto dell’Us Livorno 1915 in campionato, quando Igor è entrato in campo per salutare la curva nord che ha ricambiato tutto l’amore per la bandiera amaranto con cori, striscioni e applausi scroscianti. La città di Livorno, e non solo, è con te!

Condividi:

Riproduzione riservata ©