Il 10 luglio inizia la stagione all’ippodromo Caprilli

Il calendario delle giornate

Le giornate del 26 giugno, 2 e 5 luglio vengono spostate al 29 luglio, 12 e 26 agosto e viene aggiunta la giornata del 2 settembre

Con il Decreto del Masaf del 14 giugno c’è un quadro finalmente chiaro e certo circa la nuova stagione dell’Ippodromo Caprilli. Dopo lo slittamento per le vicende burocratiche e dopo il lavoro impostato per superare questo contrattempo, ecco il nuovo calendario che riguarda il nostro impianto. Le giornate del 26 giugno, 2 e 5 luglio vengono spostate al 29 luglio, 12 e 26 agosto e viene aggiunta la giornata del 2 settembre. I cancelli dell’ippodromo si riapriranno quindi venerdì 10 luglio. “Sarà un’estate intensa, la pista è ogni giorno più bella e l’organizzazione è pronta” si legge in una nota del Comune. Questo decreto ha riguardato gli ippodromi di Napoli, Varese e Livorno e le modifiche si sono “rese necessarie da sopravvenute esigenze organizzative, tecniche, funzionali e di sicurezza, con effetti anche sui Grandi Premi di trotto, sul calendario Tris e sulla rimodulazione di alcuni stanziamenti. Il decreto mira a tutelare le categorie e a salvaguardare, nei limiti del possibile, la continuità dell’attività ippica, attraverso una rimodulazione del calendario orientata al trasferimento o al posticipo delle giornate su ippodromi limitrofi, secondo un criterio di prossimità territoriale, così da contenere i disagi per operatori e cavalli, ridurre gli oneri logistici e preservare l’equilibrio dei bacini ippici interessati”.

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